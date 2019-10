Cimiteri, a Napoli 40mila tombe al buio ma il Comune spende 13 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 10 Ottobre 2019, 11:11

«Ogni anno il 2 novembre c'è l'usanza per i defunti di andare al cimitero per portare loro un pensiero» recita Totò nella sua celeberrima A livella, ma quest'anno quel pensiero che per i napoletani legatissimi al culto dei morti è accendere le luci oltre che di portare i fiori, rischia di essere una giornata letteralmente buia. Ci sono almeno 40mila lampade votive spente, dal Cimitero del Pianto, all'Ipogeo comunale non perché sia stata staccata la corrente, ma perché manca la manutenzione. A tutt'oggi mancano gli uffici o del Comune o della ditta incaricata - subentrata alla Selav per la manutenzione - vale a dire la Citelum - a cui gli utenti possono rivolgersi per riparare i guasti e soprattutto allacciare nuove utenze, purtroppo a Napoli come nel mondo si muore ogni giorno e quindi ci sono nuove tombe. Invece in questo periodo di vacatio sono ritornati in grande stile gli abusivi. Lampadine nel camice, utensili bene in vista e il classico «dottò vi servono lampadine?». E atteso che a nessuno piace vedere la tomba dei propri cari al buio, con una lauta mancia si ottiene il servizio che fino a pochi mesi fa era invece regolarizzato da un contratto e da operai ad hoc. Si potevano addirittura prenotare le lampade via mail e pagare il dovuto sul sito.