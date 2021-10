Cimiteri a Napoli, chiusure e dispositivo di traffico per il ponte

Maltempo bis, nuove contromisure. È stata disposta con ordinanza sindacale la chiusura a Napoli dei cimiteri e dei parchi cittadini per la giornata di domani, 25 ottobre, in seguito all'allerta meteo per venti forti o molto forti, diramata dalla Protezione civile regionale e valida fino alle 18 di domani. Deciso anche il piano traffico temporaneo in vigore a Poggioreale 30 e 31 ottobre e 1 e 2 novembre, dalle 6 alle 16, durante il ponte dei Morti.

Cosa prevede? Il divieto di sosta con rimozione coatta, eccetto mezzi di autobus Anm e Ctp, mezzi di soccorso, delle forze dell’ordine e della Protezione civile e dei disabili autorizzati, nelle seguenti strade: largo Santa Maria del Pianto, via Santa Maria del Pianto, via del Riposo e via Nuova Poggioreale. Più una corsia per la manovra d’inversione del senso di marcia, riservata ai mezzi Anm delimitata all’altezza dell'intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, dove si trova l'aiuola triangolare. Senso unico invece in via Santa Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera; in via Nuova Poggioreale per il solo tratto compreso tra via Stadera e via Parisi.



Divieto di transito (salvo eccezioni) in via Santa Maria del Pianto, nel tratto compreso tra l’intersezione con via del Riposo e l’ingresso principale al cimitero; nella semicarreggiata sinistra di viale Umberto Maddalena, da piazza Capodichino a largo Santa Maria Del Pianto; in via De Giaxa, alla confluenza con viale Umberto Maddalena; e sulla corsia di marcia di via del Riposo che collega via Santa Maria del Pianto con largo Santa Maria del Pianto. Ancora: obbligo di svolta a sinistra per i veicoli privati circolanti in via Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena; divieto di transito agli autoveicoli di trasporto merci in via Nuova del Campo, in via Don Bosco, in via Santa Maria del Pianto, Quadrivio Stadera e in via Nuova Poggioreale. Sosta vietata in via del Riposo, in via Don Bosco e in via Nuova del Campo.

Prevista la chiusura dell'imbocco da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia. In via Salomone n. 46/A (altezza palo I.P. N° 1051798), viene istituita fermata provvisoria riservata ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana. Due aree sono riservate allo stazionamento in via Santa Maria del Pianto, nel tratto di strada in corrispondenza dell’aiuola triangolare, lato ingresso principale cimitero.

Infine, la tangenziale di Napoli: il 30 e 31 ottobre, 1 e 2 novembre (ore 6-16) chiuso svincolo d'uscita "Doganella" in entrambe le direzioni, riservato solo al transito dei veicoli pubblici e di servizi.