divieto di sosta con rimozione coatta eccetto i taxi nelle seguenti località: Largo Doganella, via S. Maria del Pianto e via Nuova Poggioreale;

consentite brevi fermate e comunque limitate al tempo strettamente necessario alla salita ed alla discesa dei passeggeri dai mezzi di trasporto all'altezza dell'ingresso superiore dei Cimiteri, in modo da non intralciare il sollecito scorrimento del traffico;

obbligo per i conducenti dei veicoli provenienti da via E. Gianturco e da via Taddeo da Sessa, con destinazione all'ingresso inferiore del Cimitero di Poggioreale, di procedere secondo il seguente itinerario: via N. Miraglia - Quadrivio Stadera- via Poggioreale - Piazza Nazionale per poi proseguire sul proprio percorso;

corsia per la manovra d'inversione del senso di marcia, riservata ai veicoli A.N.M, opportunamente delimitata, all'intersezione di via Santa Maria del Pianto con via del Riposo, all'altezza dell'aiuola triangolare;

senso unico di circolazione nelle seguenti strade: via N. Miraglia, dall'angolo di via Macello fino alla confluenza del Quadrivio Stadera; via Marino da Caramanico, dalla confluenza con via Nuova Poggioreale e fino a piazza Arabia; via Macello, dalla confluenza con piazza Arabia a quella di via Miraglia; via S. Maria del Pianto, dalla confluenza di via del Riposo fino a quella di Quadrivio Stadera; via del Riposo, dalla confluenza di Largo S. Maria Del Pianto fino a quella di via S.Maria Del Pianto; nella carreggiata destra di viale Umberto Maddalena, da Largo S. Maria del Pianto a Piazza Capodichino.

divieto di transito veicolare, con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana ( A.N.M.-C.T.P.), dei mezzi pubblici non di linea (taxi), delle autovetture da noleggio con conducente e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, nella semicarreggiata destra di via Nuova Poggioreale, nel tratto compreso tra via Marino da Caramanico e l'Emiciclo di Poggioreale;

divieto di transito veicolare, con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana ( A.N.M.-C.T.P.), dei mezzi pubblici non di linea (taxi), delle autovetture da noleggio con conducente e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, che possono circolare nei due sensi di marcia, in via S. Maria del Pianto, nel tratto compreso tra la confluenza di Largo S. Maria del Pianto ( Doganella ) e quella di via del Riposo;

divieto di transito veicolare, con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana ( A.N.M-C.T.P.), dei mezzi pubblici non di linea (taxi), delle autovetture da noleggio con conducente e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, che possono circolare nei due sensi di marcia nella semicarreggiata sinistra di viale Umberto Maddalena, da Largo S. Maria Del Pianto a Piazza Capodichino;

divieto di transito veicolare, con esclusione degli autobus in servizio di linea urbana (A.N.M.-C.T.P) dei mezzi pubblici non di linea (taxi), delle autovetture da noleggio con conducente e degli autoveicoli che trasportano diversamente abili muniti del regolare contrassegno, che possono circolare nei due sensi di marcia nella semicarreggiata destra di Calata Capodichino, da Piazza Ottocalli a Piazza Capodichino. Conseguentemente i veicoli privati possono transitare esclusivamente a senso unico nella carreggiata destra da Piazza Capodichino a Piazza Ottocalli;

divieto di transito veicolare in via De Giaxa, alla confluenza con viale Umberto Maddalena;

obbligo di svolta a sinistra per i mezzi privati circolanti in via F. M. Briganti che si immettono su viale Umberto Maddalena;

riservate ai mezzi pubblici le due rampe di uscita dalla Tangenziale sulla semicarreggiata di viale Umberto Maddalena;

divieto di transito per gli autoveicoli di trasporto merci in via Nuova del Campo, via Don Bosco, via Santa Maria del Pianto, Quadrivio Stadera e via Nuova Poggioreale;

obbligo, per i veicoli a trazione animale e meccanica da trasporto merci, con provenienza da via delle Puglie, di procedere secondo il seguente itinerario: via Stadera a Poggioreale, via Botteghelle e via Argine;

istituita l'area di sosta riservata ai mezzi pubblici non di linea (taxi), per n° 8 autovetture, nella zona sottostante la rampa di accesso all'ingresso inferiore del Cimitero su due linee affiancate con allineamento verso Piazza Nazionale;

divieto di sosta con rimozione coatta in via del Riposo, via Don Bosco e via Nuova del Campo;

uscita obbligatoria, all'altezza dello svincolo di via U. Masoni, per i veicoli che percorrono l'asse perimetrale provenienti da Scampia e diretti a Viale U. Maddalena;

chiusura dell'imbocco da via Masoni della rampa di accesso alla Perimetrale di Scampia;

istituite in via S. Maria del Pianto, dal 28 ottobre 2017 al 2 novembre 2017, le seguenti fermate provvisorie riservate ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana: fronte palo I.P. N° 2227-132; tra i civici 164-170.

istituita in via Salomone n° 46/A ( altezza palo I.P. N° 1051798), dal 28 ottobre 2017 al 2 novembre 2017, una fermata provvisoria riservata ai veicoli adibiti al servizio di trasporto pubblico collettivo di linea urbana

in via Terracina, divieto di transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta, nel tratto compreso tra l'intersezione di via Cinthia e l'ingresso del cimitero;

in via Cinthia, corsia riservata lungo il lato destro del senso di marcia nel tratto terminalecompreso tra il varco d' accesso al parco San Paolo e la confluenza con via Terracina;

interviale di piazzale D' Annunzio fronte ingresso cimitero, tratto compreso tra la biforcazione di via Terracina con lo svincolo di via Claudio e l'impianto semaforico posto alla confluenza con via Claudio, altezza imbocco sottopasso, sospensione del senso unico dicircolazione con direzione sottopasso Claudio.

Lunedì 29 Ottobre 2018, 12:30

Cimiteri cittadini, di seguito il piano traffico elaborato dal Comune per i napoletani che si recheranno in visita ai propri defunti.Dalle ore 06.00 alle ore 16.00 dei giorni giovedì 1 novembre 2018 e venerdì 2 novembre 2018, e comunque fino a cessate esigenze:Istituzione, nei giorni 1 e 2 novembre 2018 dalle ore 07.00 alle ore 15.00, di un particolare dispositivo di traffico temporaneo in alcune strade della Municipalità 10 in occasione della commemorazione dei Defunti. Istituzione, nei giorni del 31 ottobre, 1 e 2 novembre 2018, dalle ore 07.00 alle ore 15.00 e comunque fino a cessate esigenze, il seguente dispositivo di traffico temporaneo:Istituire nelle giornate di 28 ottobre - 1 e 2 novembre 2018, dalle ore 07,00 alle ore 14,00 in occasione della Commemorazione dei Defunti, il divieto di transito veicolare eccetto i veicoli dei residenti, veicoli muniti del contrassegno H con a bordo persone diversamente abili, mezzi di soccorso, di trasporto pubblico, taxi, delle forze dell'Ordine e veicoli in Emergenza, nei seguenti tratti stradali:Cimitero vecchio e nuovo di Miano: via Cimitero dalla confluenza con piazza Madonna dell'Arco all'incrocio con via Lazio; via Vicinale a Piscinola dall'altezza entrata nuovo Cimitero; via Cimitero da incrocio vico Ponte; Cupa delle Vedove dal civico 16 alla confluenza con via Cimitero.Cimitero di Secondigliano: divieto di transito veicolare in via del Cassano nel tratto compreso tra via del Camposanto e fino all'altezza del rione dei Fiori.