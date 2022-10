Cimitero di Napoli, dopo il crollo rimosse le bare in bilico

«Abbiamo voluto mostrare la nostra ferma volontà di intervenire in fretta. Gli eventi si sono susseguiti in maniera imponderabile, ma noi cerchiamo di essere presenti, di fornire il nostro contributo, il nostro sostegno», Enzo Santagada al termine di una infinita giornata trascorsa al cimitero, durante il recupero delle bare rimaste sospese nel vuoto in seguito al crollo del 17 ottobre, è sfinito ma sereno. È assessore ai cimiteri. A due mesi dalla nomina, a gennaio 2022, ha assistito al crollo del monumentale, a due settimane dalla riapertura dopo il sequestro per il primo disastro, s'è ritrovato con il nuovo crollo di ottobre: «Avevo in animo di far partire un progetto di recupero e rinascita dell'antico cimitero di Napoli - ha detto sconfortato - non riesco a fare altro che confrontarmi con situazioni emergenziali».



L'ultimo crollo, quello dell'inizio della settimana scorsa, aveva coinvolto decine di sepolture trascinando tra le macerie le salme. Dal cedimento si erano salvate, però, cinque bare che erano rimaste in bilico nel vuoto. Quelle bare sospese in attesa di crollare, erano diventate il segno dello sfacelo dei cimiteri di Napoli e il simbolo della rabbia dei parenti dei morti finiti tra le pietre.

Ieri, grazie a una temporanea sospensione del sequestro, quelle cinque bare sono state recuperate. Adesso non sono più sospese nel vuoto, sono custodite nei depositi del cimitero, ma portarle giù è stata un'impresa lunga ed estremamente complessa. L'hanno condotta i vigili del fuoco che hanno iniziato l'intervento alle otto del mattino e l'hanno completato solo dopo dieci ore, mentre la sera calava sulla città. Le operazioni sono state condotte mantenendo chiusa l'area del forno crematorio attraverso la quale sono entrati i mezzi speciali. Accesso vietato a chiunque, inspiegabile divieto a fotografare espresso con eccessivo e incomprensibile vigore, anche perché si trattava di raccontare un evento finalmente positivo nella devastazione del cimitero.



Le operazioni per il recupero delle cinque bare sono iniziate con lo spicconamento delle porzioni dell'edificio ancora in bilico, per evitare il pericolo di altri cedimenti. Poi il cestello dei vigili del fuoco ha potuto avvicinarsi alle casse ed è partito un lentissimo e metodico lavoro per agganciare il legno con fasce in grado di sostenerlo durante il sollevamento con l'immensa gru portata sul luogo.

Lunghissimo il tempo di imbracamento delle cinque bare, puntigliosi gli interventi per mettere in sicurezza ciascuna di esse in modo da evitare sbilanciamenti al momento in cui sarebbero rimaste sospese alla gru.

Alla fine il lavoro s'è concluso con un successo e l'area è tornata sotto sequestro in attesa del completamento delle indagini che la Procura ha aperto subito dopo il crollo.





Sono pronte a partire anche le attività per gli interventi nella parte bassa del cimitero, quella coinvolta nel crollo del 5 gennaio 2022. In quell'area bisognerà procedere al recupero di centinaia di salme che sono tra le macerie da dieci mesi, senza nemmeno la pietosa copertura di un telo.

Quelle attività, però, saranno avviate solo dopo il 2 novembre per evitare di creare disagi ai cittadini durante i giorni della commemorazione dei defunti. Attualmente sono già state piazzate su via Poggioreale e all'interno dell'area cimiteriale, due immense gru che dovrebbero permettere gli interventi dall'alto, per evitare di entrare nell'area del crollo che è ancora considerata ad alto rischio.

Si tratta, in questo caso, di recuperare i poveri resti di centinaia di defunti che, nelle maggioranza dei casi, non hanno più una bara a proteggerli perché il crollo ha distrutto ogni cosa. Gli addetti preleveranno i resti e li custodiranno in casse temporanee che saranno ospitate in una tensostruttura allestita ai piedi della chiesa madre del cimitero monumentale.

Sarà particolarmente difficile, in questo caso, risalire al nome dei defunti anche se il Comune ha assicurato il massimo sostegno alle famiglie nel recupero della certa identità delle salme estratte dalle macerie.