Napoli, crollo nel cimitero di Poggioreale: un'altra congrega si sbriciola 10 mesi dopo

Nuovo crollo nel cimitero di Poggioreale. Dieci mesi dopo un'altra congrega è venuta giù all'interno del camposanto napoletano. Rilievi sono in corso in un'area distante dall'altra già interessata dagli interventi di messa in sicurezza: il 5 gennaio 2022, la zona era vicina al cantiere della Metropolitana, e i resti dei defunti finirono sul selciato. Quella vicenda era subito finita anche all'attenzione della Procura della Repubblica di Napoli che, oiltre a provvedere al sequestro, aveva notificato venti avvisi di garanzia a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nella storia dello stesso cantiere. Crollo (o disastro) colposo, queste le ipotesi formulate soltanto a luglio scorso. Inevitabili nuovi accertamenti, innanzitutto da parte del Comune.