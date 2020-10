Cimmino: Carpisa e Yamamay chiuderanno alle 18 per solidarietà

Per manifestare la propria solidarietà alle categorie di lavoratori più colpite dal nuovo Dpcm del 25/10/2020, Yamamay e Carpisa hanno deciso che domani, mercoledì 28 ottobre, chiuderanno i negozi a gestione diretta dei due brand, oltre 300 sul territorio italiano, alle ore 18.00.

I due brand, attraverso questo gesto, vogliono mostrare la propria vicinanza ai settori più colpiti quali ristorazione, sport, spettacolo e molti altri e ai loro lavoratori, a tutti i livelli.

APPROFONDIMENTI L'INTERVISTA Fase 3, Cimmino manager Carpisa e Yamamay: «Manca strategia...

La sospensione totale delle attività di cinema, teatri, palestre e piscine e le chiusure anticipate alle ore 18 dei ristoranti avrà un forte impatto economico e sociale su tutti i settori, le nostre città e il tessuto sociale si spegneranno con conseguenze drammatiche e questo va evitato, i lavoratori devono restare uniti, devono avere la possibilità di continuare le loro attività nel rispetto delle procedure per il contenimento del contagio.

«La chiusura alle 18 è un tentativo di spaccare il fronte dei lavoratori, metterli l’uno contro l’altro. È un tentativo che non riuscirà. Per quanto mi riguarda le nostre attività, pur non essendo soggette all’obbligo di legge, domani chiuderanno alle 18, all’orario in cui il governo chiude di forza bar, ristoranti e molte altre attività: è un gesto di solidarietà e fratellanza ma anche la presa d’atto che la decisione del governo non è altro se non un coprifuoco mascherato», ha commentato Gianluigi Cimminio, CEO di Pianoforte Holding.

© RIPRODUZIONE RISERVATA