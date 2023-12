Cinco, vinti 10mila euro a Napoli

La fortuna fa tappa in Campania, e con precisione a Napoli, grazie a Cinco, il gioco di tombola.it che unisce il bingo e le carte francesi creato in esclusiva da tombola.it per tutti gli iscritti al sito. A festeggiare è una 44enne di Napoli, che si è aggiudicata un jackpot di ben 10 mila euro acquistando biglietti per un valore di soli 20 centesimi e portando a casa il montepremi grazie al 6 di cuori.