“Cinema Summer School” prima edizione: proiezioni e concerto a Villa Doria D’Angri

Villa Doria D’Angri ospiterà, il 16 luglio alle 10, la cerimonia di chiusura della prima edizione della “Cinema Summer School”, organizzata dall'associazione culturale Ècole Cinéma con Cral Università Parthenope, con la direzione artistica di Sabrina Innocenti, e il patrocinio del Comune di Napoli.

Verranno proiettati i cortometraggi realizzati dai ragazzi, a seguito del laboratorio cinema iniziato lunedì 11 luglio e condotto dai giovani registi Andrea Canova e Luca Lanzano, che ha avuto lo scopo di orientare i giovani ragazzi e ragazze al valore della costruzione semantica fatta di immagini sentimenti. L'iniziativa si configura come un primo polo sperimentale per i giovani allo scopo di educarli anche alla conoscenza del nostro patrimonio architettonico, artistico e culturale. Interverranno anche Chiara Marciani, l’assessore alle politiche giovanili del Comune di Napoli; Annarita Quartuccio, presidente del Cral Parthenope, Alberto Carotenuto e Antonio Garofalo, rettore e futuro rettore dell’Università Parthenope di Napoli; Dino Falconio, presidente Ravello Music Festival. Al termine dell’evento il concerto della Rotary Youth Chamber Orchestra. L’evento sarà in diretta streaming a cura di Lemon Academy.