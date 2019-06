Martedì 18 Giugno 2019, 18:20 - Ultimo aggiornamento: 18-06-2019 18:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Alle 6,30 di mattina è entrato in un bar del centro di Napoli e all'addetto ha chiesto delle bevande alcoliche. Al rifiuto del barista ha iniziato a minacciare sia il barista che gli avventori presenti. Protagonista della vicenda un cittadino cingalese di 56 anni. Provvidenziale è stato l'intervento di una poliziotta, in forza al compartimento della polizia postale della Campania. L'agente, che era libera dal servizio, stava transitando con la sua auto dinanzi al bar ed attirata dalla richiesta di aiuto del gestore, non ha esitato ad intervenire riuscendo a bloccare l'uomo che era in uno stato di evidente alterazione.