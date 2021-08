Pozzuoli, scatta l'allarme cinghiali: il sindaco dà ordine di catturarli

La presenza di un gruppo di cinghiali ha fatto scattare l'allarme a Pozzuoli dove il sindaco, attraverso un'ordinanza urgente, ne ha disposto l'immediata cattura e il trasferimento in una foresta nel salernitano. La decisione è arrivata ieri, dopo le numerose segnalazioni dei residenti nella zona tra via Campana, via del Campiglione e nelle adiacenze del deposito di munizioni della Marina militare dove, in più occasioni, gli animali selvatici...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati