Cinque al SuperEnalotto da 62mila euro in provincia di Napoli: è festa grande

cinque al SupeEnalotto, vincita di 62mila euro. Ancora un concorso fortunato per la Campania al SuperEnalotto. L'estrazione di sabato 6 giugno ha portato fortuna a un giocatore di San Giorgio a Cremano, che ha centrato un "5" da 61.589,06 euro. La schedina vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Don Morosino 70-72.Il Jackpot, intanto, ha toccato i 48 milioni di euro, che verranno messi in palio nel concorso di domani. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 28 gennaio, con 67 milioni di euro andati ad Arcola (La Spezia), mentre in Campania, come riferisce Agipronews, non si vede dal 30 dicembre del 2014, con 18 milioni finiti a Castellammare di Stabia