Lunedì 16 Aprile 2018, 12:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Un 25enne incensurato di Ercolano ha aggredito a schiaffi, calci e spintoni la madre 60enne, il fratello 30enne e la sorella 25enne alla quale ha stretto al collo una cinta da uomo, poi sequestrata. L’aggressione, avvenuta in casa, è scaturita da dissidi legati al consumo di droga da parte del ragazzo. Intervenuti dopo una chiamata al 112, i carabinieri della tenenza di Ercolano hanno bloccato l'uomo e lo hanno tratto in arresto in flagranza per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. i familiari sono stati medicati in ospedale e giudicati guaribili dalle lesioni rispettivamente in 7, 7 e 10 giorni. L’arrestato ora si trova in carcere.