Stanno rivedendo quelle carte. Anche quelle legate a un processo chiuso con tanto di sentenza definitiva, per una vicenda legata a un fascicolo aperto più di dieci anni fa. In gran silenzio, per almeno due mesi, la Procura di Napoli sta conducendo una sorta di controinchiesta, nel tentativo di verificare coerenza e attendibilità di una parte del lavoro investigativo svolto da Lazzaro Cioffi, il carabiniere raggiunto da due misure cautelari in relazione ai rapporti con un boss del narcotraffico del rione Traiano, e di recente coinvolto nelle indagini sull'omicidio del sindaco di Pollica Angelo Vassallo. C'è un caso in particolare, sul quale la Procura di Napoli sta conducendo verifiche serrate, ascoltando testimonianze e rivedendo carte: è la storia della condanna di quattro agenti di polizia in passato al lavoro nel commissariato di Afragola.LA REGISTRAZIONEFurono condannati a sei anni per corruzione, sulla scorta della denuncia fatta da un loro ex confidente, che li accusava di continue richieste di denaro; ma anche sulla scorta delle indagini condotte dallo stesso Lazzaro Cioffi. In sintesi, l'ex confidente dei poliziotti si sarebbe rivolto a Cioffi per articolare un esposto, che era fondato anche su un dato ritenuto decisivo: la registrazione di un incontro tra il pusher-confidente e gli stessi poliziotti. Per anni (il tempo del processo in primo grado e in appello), la difesa dei poliziotti ha sostenuto la tesi del complotto, proprio in relazione a quel documento - il nastro su cui era incisa la registrazione - che veniva ritenuto posticcio, costruito a tavolino. Uno scenario che ora torna di attualità, con la decisione della Procura di Napoli di ascoltare la testimonianza di uno di quegli agenti di polizia condannati. In aula (difesi tra gli altri, dal penalista Bruno Larosa), i poliziotti ammisero di essersi serviti delle soffiate del pusher secondo il protocollo classico dei confidenti di polizia, ma di aver realizzato anche decine di arresti nella zona del parco verde di Caivano. Circa dieci anni dopo quella vicenda, la Procura vuole riannodare i fili, alla luce della richiesta di audizione avanzata da uno dei poliziotti coinvolti al pm Mariella Di Mauro, il magistrato del pool anticamorra (sotto la guida dell'aggiunto Giuseppe Borrelli) titolare delle indagini napoletane su Lazzaro Cioffi. Come andarono i fatti in quel processo? Quale fu il ruolo del confidente? E che rapporti c'erano con l'allora esponente dell'Arma? Domande che scavano su una vicenda uguale e contraria a quella che costò la condanna degli agenti di polizia.I NARCOSCome è noto, dallo scorso aprile, Cioffi è in cella con l'accusa di corruzione, per i suoi rapporti con Pasquale Fucito, indicato come boss del narcotraffico di Caivano, uno dei perni del sistema delle piazze di spaccio nella zona del parco verde, vale a dire proprio in quel territorio costato la condanna agli agenti di polizia denunciati dal pusher. Strane coincidenze, su cui oggi la Procura prova a fare chiarezza. Massimo riserbo istruttorio anche da parte della Procura di Salerno, che di recente ha notificato un invito a comparire a carico dello stesso Cioffi, accusandolo di concorso nell'omicidio del sindaco di Acciaroli Angelo Vassallo, un delitto che sarebbe stato commesso con il metodo mafioso.IL CASO VASSALLOAnche in questo caso ci sono suggestioni che riconducono alla mala Napoli, o meglio, al giro di soldi sporchi legati alla droga. Difeso dal penalista Saverio Campana, Cioffi si è avvalso della facoltà di non rispondere, limitandosi a riferire poche parole: «Sono innocente, con questa storia di Acciaroli io non c'entro», ha spiegato al pm Leonardo Colamonici. Intanto, proprio su tutto ciò che ruota attorno al metodo di lavoro di Cioffi, Napoli procede con accertamenti che assumono i contorni di una sorta di controprocesso.