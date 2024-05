La Canottieri Napoli nasce come la maggior parte dei circoli napoletani, e non solo. Una costola di un sodalizio più antico, rigorosamente maschile, decide di staccarsi dalla precedente casa per rivaleggiare in una disciplina, canottaggio su tutti, e fonda poco lontano una nuova realtà. È successo con il Savoia nato dall’Italia, con la Canottieri nata nel 1914 dal Savoia. Poi tradizioni, usi, costumi divergono in base al corpo sociale ed alla sensibilità a rimanere più o meno attaccati al segno dei tempi. E in fatto di donne la Canottieri Napoli sono almeno trent’anni che permette l’ingresso di socie. Il presidente Giancarlo Bracale taglia corto quando si parla di donne. Uno Statuto cambiato di recente può anche aprire più facilmente alla presidenza. «Noi siamo degli antesignani. Innanzitutto abbiamo le donne socie da una vita, abbiamo avuto delle donne in consiglio e tuttora ne abbiamo una. Ma c’è di più: la recente modifica dello Statuto: essendo stato approvato all’unanimità, le donne possono entrare nella categoria dei soci fondatori ed hanno già presentato le prime domande per questo. Al momento ci sono 2-3 signore che hanno preparato la domanda».

Quante sono le donne socie alla Canottieri?

«Ottanta su una platea di 900 anche se in questo numero sono presenti juniores, allievi, mogli dei soci, benemeriti ai quali teniamo tantissimo perché sono quelli che hanno vinto titoli assoluti sportivi. La forza di soci paganti si attesta, invece, intorno alle 500 unità. Alla luce di questo ragionamento il dibattito sulle donne socie non ci riguarda. Non ci poniamo il problema perché, semplicemente, da noi non esiste il problema. Forse un po’ di dibattito c’è stato all’inizio ma stiamo parlando di più di 30 anni fa. Una volta ammesse le donne hanno avuto gli stessi diritti e le stesse opportunità: frequenza, partecipazione all’attività sportiva. Abbiamo socie che fanno competizioni di nuoto, tennis, canottaggio».

Come mai è stato cambiato lo Statuto?

«Abbiamo avuto delle pressioni fortissime da parte di Federazioni e Coni per la modifica adottando criteri di democraticità. Non che non li avessimo ma il Coni vuole uniformare gli Statuti di tutti i circoli italiani».

Cosa comportano le modifiche?

«Aperture in senso più democratico. Innanzitutto il peso dei voti. Da quando è stato fondato il circolo l’istituto del socio fondatore valeva tre voti rispetto al socio ordinario che vale un voto. Adesso una testa un voto, tutto uguale. Poi abbiamo introdotto gli stessi diritti di elettorato attivo e passivo. Tutti possono votare e tutti possono essere votati. Le donne possono così essere regolarmente votate mentre prima alcune cariche sociali, presidente e vicepresidente potevano essere solo soci fondatori. L’unica differenza sono gli anni di appartenenza al circolo. Non si può essere presidente se non si hanno 25 anni di appartenenza al circolo ma una donna lo può essere tranquillamente».

Il Coni ha chiesto a tutti i circoli modifiche in tal senso?

«Per la verità la regola prevede che i circoli ultracentenari possano anche conservare degli antichi privilegi ma il tutto deve essere inviato ad una commissione centrale che valuta queste richieste. Il rischio è che di fronte ad un no reiterato, si possa perdere l’affiliazione a Federazione e Coni. E se fosse così io non rischio il mio circolo per questa eventualità. E che andiamo a fare il dopolavoro? Abbiamo una storia di successi sportivi. È logico che dobbiamo essere affiliati al Coni e alla Federazioni sportive. Quindi abbiamo deciso di cambiare immediatamente lo Statuto con tutti i passaggi necessari, con una commissione votata, un’assemblea dei fondatori, il Direttivo, tutti i passaggi necessari per redigere, correggere, modificare e successivamente votare. Ci siamo ispirati a quelli che raccomandano essere i criteri di democraticità dei circoli che riguarda ovviamente anche le donne».

E chi non segue questa strada?

«Non sono in grado di rispondere. Sono valutazioni nelle quali non mi permetto di entrare e sulle quali non voglio dire nulla».

Sta pensando anche ad introdurre una squadra di pallanuoto femminile?

«Magari. Mia figlia faceva parte della vecchia squadra di pallanuoto femminile del circolo. Ora stiamo pensando di rimetterla in piedi come ennesima apertura all’universo femminile nelle discipline sportive».