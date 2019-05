CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 13 Maggio 2019, 08:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Non si è tenuta l'assemblea straordinaria dei soci del Circolo Posillipo per la mancanza del quorum. L'assemblea richiesta da 153 soci firmatari ha registrato una presenza di soli 121 soci contro un quorum previsto dallo statuto di 154 iscritti su una platea sociale di circa 800 soci. Un flop eclatante, che conferma la confusione e i forti contrasti che regnano nella platea rossoverde che non hanno tenuto in considerazione gli importanti argomenti posti in discussione che spaziavano da quelli economici all'acquisto della sede sociale, alla gestione del circolo e al rimborso al socio Cecere dell'importo versato per conto del Posillipo al Comune di Napoli per esercitare il diritto di prelazione sull'acquisto della struttura.