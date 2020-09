Circolo Posillipo, denuncia di due ex soci: «Privilegi a costo zero»

Due esposti: il primo al Comune di Napoli e - per conoscenza alla Procura regionale presso la Corte dei Conti. Il secondo trasmesso invece alla Capitaneria di Porto di Napoli e al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il Circolo Posillipo finisce al centro di un caso che, negli sviluppi, potrebbe avere anche risvolti giudiziari. A dare fuoco alle polveri sono due ex soci, ma a firmare le denunce è l'avvocato Gennaro De Falco, uno tra i più noti penalisti del Foro partenopeo. Il quale chiede che vengano svolti accertamenti e verifiche su un doppio binario: le condizioni di sicurezza e salubrità per consentire la balneazione, alla luce del movimento di natanti ormeggiati all'interno della scogliera; e l'eventualità di un accordo con Palazzo San Giacomo che garantirebbe allo stesso Posillipo l'esenzione dal pagamento della Tari, la tassa rifiuti, oltre alla quella del canone di locazione dovuto allo stesso Comune.

Gli esposti sono stati inviati ai rispettivi destinatari venerdì scorso. A firmarli, come detto, è un ex socio radiato dallo stesso circolo per un ritardo di due mesi nei pagamenti delle quote associative. E dunque, nel ricorso alla Capitaneria e alla Procura della Corte dei Conti si chiede - dopo aver premesso che le aree in dotazione alla Associazione sportiva dilettantistica Circolo Nautico Posillipo ricadono in una zona di eccezionale pregio ambientale e paesaggistico - di valutare se detta superficie marittima, che ospita all'interno della scogliera numerosissime imbarcazioni anche di grossa stazza, sia qualificabile come porticciolo e non come mero punto di approdo. Il firmatario dell'esposto chiede, insomma, se esistano le condizioni di sicurezza e salubrità per consentire la balneazione al di qua e al di là della scogliera sulla quale compare anche una gru di grosse dimensioni per consentire l'alaggio delle imbarcazioni.

Nell'altro esposto, indirizzato all'assessorato Demanio e Patrimonio del Comune di Napoli e alla Corte dei Conti, il discorso si sposta sui rapporti tra Palazzo San Giacomo e il circolo. Premesso che esisterebbe un procedimento per danno erariale riferito ai rapporti tra Il Posillipo e il Comune di Napoli, che lo stesso circolo - si legge - a seguito di un'ispezione della Asl Napoli 1 del 15 luglio scorso è stato colpito da sequestro per gravi inadempienze igienico sanitarie riferibili alla piscina, e considerato che il Comune versa notoriamente in una situazione patrimoniale di estrema difficoltà (che potrebbe essere alleviata dai proventi del canone di locazione dei locali condotti dal circolo e da quelli derivanti dall'ormeggio delle imbarcazioni nel porticciolo annesso; considerato infine che il Comune di Napoli avrebbe esentato il sodalizio dal pagamento della Tari e sospeso il canone di locazione, invita formalmente il Comune a riconsiderare o a non assumere qualsivoglia accordo o condotta con detto sodalizio che possa determinare detrimento patrimoniale a proprio carico.

A stretto giro arriva la replica del presidente del Circolo Posillipo, Vincenzo Semeraro. «Quanti veleni contro di noi - dichiara - Non conosco ancora i termini di questi esposti, ma posso affermare con chiarezza due cose: chi pensa che il nostro sodalizio goda di privilegi sbaglia di grosso». «Sugli ormeggi - prosegue Semeraro - abbiamo tutte le carte in regola: rispettiamo alla lettera il numero delle imbarcazioni e i termini delle concessioni. Quanto alla sicurezza, siamo ancora più attenti. Il sequestro della piscina? Si sta risolvendo. Sulle esenzioni del canone di locazione e della Tari ricordo che è stata l'amministrazione comunale a concedercela, come ha fatto per tutti gli altri circoli sportivi cittadini. Dunque, nessun privilegio».

