Domenica 12 Maggio 2019, 08:39

Resa dei conti al Circolo Posillipo. L’assemblea straordinaria dei soci è in programma stamane, in un contesto piuttosto pesante. Questo perché si tiene con il presidente Vincenzo Semeraro dimessosi dalla carica il 19 aprile scorso, che poi con una successiva missiva (affissa in bacheca il 7 maggio) informava il presidente dell’assemblea dei soci Guido Postiglione che non sarebbe stato presente oggi per impegni familiari e lavorativi assunti precedentemente e che avrebbe delegato un socio di leggere una sua relazione.L’ordine del giorno dell’assemblea prevede quattro punti che riguardano la situazione economica, finanziaria e patrimoniale, inoltre c’è la trattativa in corso per l’acquisto della sede sociale dal Comune di Napoli con la relativa richiesta di quest’ultimo di comunicare il notaio che il Posillipo avrebbe designato per la stipula dell’atto. Ed è prevista l’informazione sulle trattative con il ceto bancario per i finanziamenti richiesti ed eventuali alternative. Tutti questi punti di competenza di Semeraro. Si dovrà inoltre discutere e deliberare di restituire al socio Cecere un prestito di 344.058 euro, come si evince da una scrittura privata sottoscritta tra Cecere e il presidente Semeraro. Obiettivo: consentire al circolo di esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della sede sociale versando al Comune il 5 per cento del prezzo di vendita (6 milioni e mezzo di euro). La presenza di Semeraro all’assemblea sarebbe stata, dunque, importante e centrale non solo per relazionare sui vari punti, ma anche per rispondere alle eventuali domande di chiarimenti.