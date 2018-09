Circolo del Tennis in vendita, il Comune di Napoli vuole 24 milioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 29 Settembre 2018, 09:06 - Ultimo aggiornamento: 29-09-2018 10:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Comune di Napoli prova a far cassa mettendo in vendita i circoli sportivi. Dopo il Posillipo tocca al Tennis club, al quale Palazzo San Giacomo ha notificato un’offerta di vendita di 23,5 milioni di euro. I soci avevano già preventivamente manifestato l’interesse ad acquistare la struttura, ma non certo a quelle cifre astronomiche.«Abbiamo avuto un incontro in Comune con alcuni funzionari, dirigenti e con il capo di gabinetto - racconta il presidente del Tennis club Riccardo Villari - per avviare un dialogo rispetto alla possibilità di comprare il circolo o di rinnovare il fitto». Sulle cifre però la distanza è siderale.