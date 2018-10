Circum: arrestato borseggiatore alla stazione di San Giovanni a Teduccio

Venerdì 19 Ottobre 2018, 18:22 - Ultimo aggiornamento: 19-10-2018 18:35

Ha tentato di sottrarre la borsa a una donna poco prima che il treno Circum si fermasse alla stazione di San Giovanni a Teduccio. È stato arrestato dai carabinieri. È accaduto questa mattina a bordo del treno partito alle 12,39 da Napoli Porta Nolana in direzione Sorrento. Erano circa le 13 quando nei pressi della stazione i passeggeri hanno cominciato a sentire urla.Tanto lo spavento sui volti dei presenti. «Non capivo cosa stesse accadendo, poi dal finestrino ho visto degli uomini che bloccavano un altro uomo: è stato inqiuetante», racconta una studentessa universitaria a bordo del treno. I carabinieri in borghese si sono accorti subito dell'accaduto: il ladro ha tentato di fuggire nel momento in cui si sono aperte le porte ma i militari lo hanno bloccato, gli hanno messo le manette e portato in centrale. A dare l'allarme è stata anche la guardia giurata Eav presente in stazione. Sul posto è accorsa la pattuglia dei carabinieri.«Continua il trend positivo del primo semestre 2018 (rispetto al primo semestre 2017): più fermi ed arresti (+ 79%) e meno danni al patrimonio ed all’utenza (- 31)» afferma il presidente Eav Umberto De Gregorio.