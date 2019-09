Sabato 28 Settembre 2019, 09:24

Stop ai treni della Circumvesuviana sulla linea Napoli-Sarno nella tratta tra le stazioni di Sarno e Poggiomarino. Eav, holding dei trasporti della Regione Campania, comunica che la tratta è momentaneamente sospesa a causa di problemi tecnici. I treni in partenza da Napoli, via Ottaviano, terminano quindi la corsa a Poggiomarino. Eav fa sapere che si sta provvedendo ad istituire un servizio navetta in bus per la tratta interdetta.