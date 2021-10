Circum, problemi alle linee aree: ritardi e cancellazioni di treni

Problemi alle linee aeree: ritardi, soppressioni e disagi per gli utenti della Circumvesuviana. Altra giornata di problemi per i viaggiatori che utilizzano le linee gestite dall'Ente Autonomo Volturno: da questa mattina prima problemi segnalati a Baiano ( Avellino) e poi alla stazione di Napoli Porta Nolana hanno provocato la cancellazione di diverse corse e ritardi in partenza dal capoluogo campano pari a circa 20 minuti rispetto agli orari programmati.

APPROFONDIMENTI LE INDAGINI Rapina e spaccio di droga: arrestate 10 persone dell'area di... IL DISSERVIZIO Castellammare, troppo vento: chiude la funivia del Faito IL FOCUS Green pass, porti bloccati ma a Napoli e Salerno nessuna interruzione... LA SANITÀ Ospedale Cardarelli di Napoli, è caos barelle: scatta lo stop...

Inoltre Eav ha fatto sapere che «causa problemi tecnici nella stazione di Napoli Nolana dalle ore 11 circa è interrotta la tratta ferroviaria Napoli-Volla sulla linea Napoli-Baiano. Il servizio ferroviario si effettua sulla tratta Volla-Baiano e viceversa».