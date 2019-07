Circum: treno deraglia, paura tra i passeggeri

Martedì 2 Luglio 2019, 21:17 - Ultimo aggiornamento: 02-07-2019 21:36

Un treno della Circumvesuviana è deragliato dai binari oggi pomeriggio mentre lasciava la stazione di Baiano. Non si registrano feriti, anche perché il treno viaggiava a bassa velocità, sotto i 30 km/h. L'incidente è avvenuto alle 16.32, coinvolto il treno 8162 composto dagli Ete Metrostar 221 e 212: in particolare, spiega Eav (holding dei trasporti della Regione Campania che gestisce la linea Circumvesuviana), è sviato un solo asse dell'ultimo carrello dell'Etr di testa al convoglio.I passeggeri a bordo sono stati assistiti dal personale del treno che ha provveduto a farli scendere ed accompagnarli alla stazione. Per effetto dello svio è stata interrotta la tratta Baiano-Roccarainola e istituito servizio sostitutivo con bus. «Al momento sono in corso le attività di recupero del materiale rotabile cui seguiranno le analisi per capire le cause dell'inconveniente», fa sapere l'Eav.