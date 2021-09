Circum, da domani riparte la linea Napoli-Poggiomarino con 18 corse in più

Da domani martedì settembre14 riapre la linea Napoli Poggiomarino.

«Sulle linee vesuviane - sottolinea l'Eav - le corse previste da domani sono 216. Ben 18 in più di quelle che avevamo sino al 5 Settembre. Ma meno di quelle che avevamo previsto (264) con il nuovo orario in vigore dal 6 Settembre. Il maggior numero di treni a disposizione consentirebbe di aumentare le corse. Rinnoviamo quindi l'appello ai lavoratori a collaborare ed a dialogare. L'orario ed i turni sottoscritti da tutte le sigle sindacali possono essere migliorati, sempre con l'accordo di tutte le sigle sindacali. Servono più corse con la riapertura della scuola e delle attività produttive e più corse sono possibili con un ricorso alle prestazioni di lavoro straordinario nella stessa misura di quello effettuato negli ultimi anni. In generale, inoltre, EAV attiverà dal giorno 15 ben 57 bus aggiuntivi per adeguare l'offerta di trasporto alle esigenze dell'anno scolastico in presenza», conclude l'holding dei trasporti.