Circum, fuori uso la biglietteria degli Scavi di Ercolano: l'avviso con strafalcioni diventa virale

Sabato 6 Ottobre 2018, 13:55

ERCOLANO - Un pessimo italiano e un inglese a dir poco maccheronico per comunicare a pendolari e turisti che la biglietteria della stazione della Circumvesuviana "Ercolano Scavi" al momento non è attiva. Il disagio ormai dura da dieci giorni e il cartello sgrammaticato attraverso il quale si avvisa l'utenza è diventato virale sul web. Nel gruppo Facebook "Circumvesuviana: guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti" la satira è servita: "Avranno usato Google Translate per l'inglese, non si capisce nulla, poveri turisti". E ancora: "Non posso giudicare l'italiano e neanche l’inglese, mi sembra scritto da un alunno nel primo mese della seconda elementare". "Ma l'ultima parola? Buas? Che vuol dire?".L'Eav ha spiegato le ragioni per le quali la biglietteria della più importante fermata di Ercolano è fuori uso. Sempre attraverso i social il presidente Umberto De Gregorio ha chiarito: "Nessuna chiusura, il bigliettaio manca per carenza di personale. Non a caso abbiamo fatto un concorso per assumere 350 persone. Siamo molto stretti, la gente va in pensione e nessuno li sostituisce. Abbiamo varato il concorso appena avuto lo sblocco del turnover over".Ma, ironia a parte, la questione è seria. "Tenere chiusa questa stazione che è fortemente turistica per sei giorni è un grave danno non solo per pendolari e gli utenti, ma anche per l'azienda. È anche così che si accumulano i debiti. Non è possibile. Perché non trasferire momentaneamente personale da altre stazioni?".