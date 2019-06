CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Mercoledì 19 Giugno 2019, 08:43 - Ultimo aggiornamento: 19-06-2019 08:50

Riorganizzare i turni per sopperire alla carenza di personale, sopprimere intere linee per recuperare più treni da mettere sui binari delle tratte trafficate. In Circumvesuviana sono iniziate le grandi manovre per fronteggiare la doppia emergenza: l'assenza di macchinisti e capitreno e la fatiscenza dei treni. Due circostanze che costringono ogni giorno l'azienda di trasporti a sopprimere corse e i pendolari a fare i conti con disagi e problemi. È accaduto anche ieri, quando sono state cancellate una decina di corse.Di sera, poi, un guasto alla linea aerea del terminal di Porta Nolana ha isolato l'intera stazione: tutti i convogli in partenza da Napoli e diretti in provincia hanno subito ritardi superiori ai 40 minuti. Un'enormità, se si considera che una corsa dura circa un'ora. A patire i maggiori disagi, soprattutto i pendolari che dopo una giornata di lavoro volevano tornare a casa: il guasto, infatti, si è verificato intorno alle 18.30, un orario cruciale per i passeggeri abitudinari. In mattinata, invece, c'era stata la protesta di alcuni viaggiatori del treno che dalle 6,20 è partito da Sarno verso Napoli: una corsa fatta interamente senza aria condizionata, prigionieri delle lamiere ardenti del Metrostar e coi finestrini chiusi.