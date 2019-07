Circum, romeno butta a terra turista Usa e gli prende il portafogli

Venerdì 5 Luglio 2019, 11:21 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 11:53

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ha prima derubato del portafogli un turista a bordo di un treno della Circumvesuviana, poi lo ha strattonato facendolo cadere a terra: un uomo di 24 anni della Romania, già noto alle forze dell'ordine, è stato arrestato. L'episodio è accaduto a Ercolano. A quanto si apprende, un turista americano di 65 anni era in viaggio su un treno della Circum partito da Napoli e diretto a Sorrento quando, all'altezza della fermata Ercolano Scavi è stato derubato del portafogli e poi fatto cadere a terra da un giovane di 24 anni della Romania.Scesa alla fermata di Ercolano Scavi la vittima, che per fortuna non ha riportato ferite, ha chiesto aiuto al personale presente in stazione. Immediatamente una guardia giurata e un addetto alla vigilanza sono riusciti a individuare e a bloccare il 24enne e hanno avvertito il 112. Sul posto sono giunti i carabinieri della tenenza locale che hanno arrestato il 24enne ora in attesa di rito per direttissima.