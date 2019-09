Circum, svolta glamour: nasce il treno su misura

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Domenica 8 Settembre 2019, 09:34

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La scena potrebbe essere pressappoco questa: una cinquantina di manager, in giacca e cravatta e borsa con il portatile in mano, si fanno spazio nella calca delle stazioni di Porta Nolana o piazza Garibaldi. Vengono da Roma o magari da Milano e sono diretti a Sorrento per un convegno in un albergo extra-lusso. E si spostano con la Circumvesuviana. Un trenocharter tutto per loro li aspetta, per portarli a destinazione. Intanto, però, tutt'intorno il caos regna sovrano: i pendolari inveiscono contro le corse soppresse, i ritardi, i disagi di tutti i giorni. È una prospettiva nemmeno troppo lontana, quella appena delineata. In Eav, infatti, hanno deciso di puntare sul noleggio dei treni: un servizio charter che consenta di effettuare viaggi collettivi con orari di partenza e arrivo tarati sulle esigenze dei passeggeri, con hostess e steward a bordo. Oppure un servizio turistico, col trenino d'epoca appena restaurato e pronto a regalare un tuffo nel passato. Il costo? 4500 euro iva esclusa, come base di partenza. Ma la cifra è destinata a crescere a seconda delle esigenze.