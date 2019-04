Un tronco d'albero sui binari della Circum, De Gregorio sui social: follia o stupidità

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 11 Aprile 2019, 07:30

Danni seri non ne avrebbe potuti fare: ogni treno ha davanti a sé un dispositivo che si chiama «schiacciasassi» che serve proprio a evitare che eventuali ostacoli sui binari possano finire tra le rotaie e rompere la locomotiva. Ma il tronco rinvenuto ieri sulla strada ferrata della Circumvesuviana, lungo la linea NolaBaiano in direzione Napoli, mette ancora una volta sotto i riflettori la questione della sicurezza nella ferrovia, soprattutto per quel che riguarda i percorsi isolati, in aperta campagna e quindi inevitabilmente privi di telecamere e di controlli.