Martedì 9 Luglio 2019, 08:21

«Non vogliamo essere collegati a un servizio che crea disagi e commenti negativi da parte dei nostri ospiti»: Sergio Fedele, referente dell'associazione che riunisce in pensisola sorrentina i titolari di bed and breakfast e affittacamere della Campania (Abbac), annuncia lo stop alla vendita dei biglietti della Circumvesuviana nelle strutture da Vico Equense a Massa Lubrense. Una presa di posizione forte che arriva in concomitanza dell'ennesima giornata di passione sulla linea Napoli-Sorrento: ieri mattina, per la terza volta nelle ultime due settimane, un treno carico di pendolari e vacanzieri è andato in panne nella galleria di Pozzano; nel pomeriggio, invece, il Campania Express è stato occupato dai passeggeri inferociti per la soppressione di un altro convoglio e solo l'intervento delle forze dell'ordine ha consentito il ripristino della circolazione.