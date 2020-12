Circumflegrea, guasto a un treno ai Pisani: linea interrotta per oltre 3 ore, disagi ai pendolari

Circumflegrea interrotta per oltre tre ore questo pomeriggio nel tratto tra le stazioni di Pianura e Quarto. Il treno 5140, in doppia composizione, partito alle ore 14,00 da Montesanto dopo una mezz'ora è giunto alla stazione Pisani e per un guasto tecnico non è voluto più ripartire. All'interno del convoglio c'erano diverse persone di ritorno dal capoluogo cittadino dirette nella zona flegrea. La direzione operativa dell'Eav è stata costretta a interrompere la linea con i treni in arrivo da Montesanto che hanno terminato la loro corsa a Pianura e quelli in partenza da Licola a Quarto.

Le persone sul convoglio bloccato alla stazione dei Pisani sono state fatte scendere dal treno che è stato successivamente sbloccato dai tecnici e portato nel deposito di Quarto. Alcune di loro hanno dovuto attendere circa due ore prima di arrivare a destinazione con un bus, mentre, altre hanno atteso che la linea fosse ripristinata per salire sul primo convoglio in direzione Licola. L'interruzione della linea ha provocato notevoli disagi ai pendolari che hanno utilizzato la Circumflegrea.

