Circumflegrea, lamiera si stacca e invade i binari: treni sospesi tra Montesanto e Soccavo

Disagi quest'oggi per i pendolari della linea Circumflegrea per circa un'ora e mezza a causa di una lamiera che si è staccata da una trave in una zona di un cantiere che ha invaso la linea ferroviaria alla stazione di Piave. L'Eav è stata costretta ad interrompere la circolazione tra il capolinea di Montesanto e Soccavo, con i treni diretti a Licola che partivano solo da Soccavo. E' stato necessario richiedere l'intervento dei Vigili del Fuoco per riuscire a liberare la sede ferroviaria e consentire il ripristino della circolazione che è avvenuta solo dopo le ore 19. Tutto ciò ha creato notevoli disagi in particolar modo a chi da Montesanto doveva far ritorno, dopo una giornata di lavoro o di shopping, dal capoluogo partenopeo verso i quartieri della provincia e i comuni flegrei. © RIPRODUZIONE RISERVATA