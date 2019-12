LICOLA. Interrotta dalle ore 12,30 di oggi la circolazione dei treni tra Licola e Quarto Stazione della Circumflegrea a causa di uno smottamento avvenuto sotto la sede ferroviaria. Il fatto è accaduto tra Quarto Officina e Quarto Stazione e per questo motivo la direzione d'esercizio dell'Eav, per motivi di sicurezza, ha deciso di sospendere la circolazione dei treni. Funziona regolarmente, invece, da Quarto Stazione a Montesanto. A provocare la voragine è un'infiltrazione per una perdita di una condotta idrica. In queste ore sono al lavoro i tecnici del Comune di Quarto e quelli dell'Eav per riuscire a risalire alla condotta che perde ed effettuare la riparazione. Da Licola a Quarto Stazione sono in funzione dei bus sosrtitutivi con disagi che alla fine si ripercuotono sui pendolari. © RIPRODUZIONE RISERVATA