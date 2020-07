Disagi per oltre due ore questa sera sulla linea Circumflegrea a partire dalle 18 quando un treno, di quelli nuovi, è andato all'improviso in avaria appena giunto alla stazione di Soccavo in direzione di Licola. Il convoglio ha subito una rottura del materiale rotabile, percui, è andato completamente in blocco. Per questo motivo la gente che si trovava all'interno è stata bloccata per circa dieci minuti.

Poi, successivamente il personale dell'Eav ha fatto scendere e permesso alle persone di prendere un altro treno che li ha condotti a destinazione. Il convoglio andato in avaria è stato spostato dopo circa due ore, il tempo necessario per ripristinare l'impianto idraulico e sbloccarlo, da parte dei tecnici. Il treno è stato, poi, portato al deposito di Fuorigrotta per successive verifiche. Tutto ciò ha comportato forti disagi e ritardi per i pendolari già alle prese con una giornata calda e afosa.

