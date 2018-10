Giovedì 18 Ottobre 2018, 21:26

Per la prima volta, Eav sperimenta i treni charter. L’occasione è arrivata dai congressisti della Price Waterhouse Cooper, provenienti da Milano e diretti a Sorrento, sede del congresso. Per raggiungere la città costiera, in 450 hanno affittato un treno della Circumvesuviana, che in 45 minuti e senza fermati intermedie li ha portati da Napoli a Sorrento. Sempre in Circumvesuviana, i congressisti faranno anche il viaggio di ritorno. Ad assisterli, hostess e steward. Un esperimento tutto nuovo per Eav, che per la prima volta si dedica alle imprese ed al turismo congressuale, un segmento sul quale l’azienda intende puntare anche in futuro. Per consentire il percorso, il personale ha dovuto incastrare il treno nell’orario consueto, tra le corse solitamente battute da pendolari e studenti. Non ci sono stati, però, disagi significativi, a parte qualche ritardo. A ritardare è stato, invece, il treno speciale Frecciarossa da Milano a Napoli, arrivato due ore dopo il previsto alla stazione Garibaldi a causa della protesta dei familiari dei tre napoletani scomparsi in Messico.