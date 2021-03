Troppi vandali, chiude nel Napoletano una stazione della Circumvesuviana

Troppi atti vandalici, chiude nel Napoletano una stazione della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l'Ente autonomo Volturno, che ha fatto sapere come da domani la fermata Sant'Antonio di Torre del Greco «delle linee Napoli-Sorrento e Napoli-Poggiomarino, considerata la vicinanza delle stazioni limitrofe, allo scopo di preservare i viaggiatori da eventuali aggressioni» è stata soppressa.

Pertanto tutti i treni in transito, previsti dall'attuale programma di esercizio da domani non effettueranno la fermata di via Sant'Antonio.

