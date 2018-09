Domenica 30 Settembre 2018, 20:52

Potrebbero essere soppresse fino a 30 corse domani in Circumvesuviana. Un lunedì nero, annunciato in fretta e furia dall’Eav con un avviso agli utenti nel tentativo di limitare i disagi. Il motivo: un’agitazione dei macchinisti, che hanno deciso di rinunciare alle ore di straordinario per manifestare il loro malumore rispetto ad una serie di trattative in atto con l’azienda. Siccome sono sotto organico, il rifiuto dello straordinario comporta l’impossibilità di garantire le corse che, inevitabilmente, domani saranno cancellate. “Avviso e annunci di eventuali soppressioni saranno pubblicati continuamente su sito e social aziendali per informare la clientela. Ci scusiamo per i disagi”, scrive l’Eav. I macchinisti, rappresentati in larga maggioranza dagli autonomi dell’Orsa, si lamentano per una serie di promozioni interne che avrebbero finito col penalizzare il personale impegnato sui treni. Mesi di trattative, poi lo strappo, che domani potrebbe lasciare a piedi migliaia di viaggiatori. Un tentativo last minute di trovare un accordo si farà proprio domani mattina, nel corso di un incontro tra il presidente Eav Umberto De Gregorio e quelli dell’Orsa. In caso di fallimento, sarà una giornata infernale