Circumvesuviana al buio: problemi con l’elettricità, turisti increduli

I cali di tensione e, in generale, i problemi con l’energia elettrica, stanno caratterizzando da qualche giorno i viaggi in Circumvesuviana, peraltro alle prese con molte altre difficoltà. Dopo il blackout in due stazioni, l'altro ieri il buio è calato improvvisamente nell’ultimo treno che da Napoli conduce a Sorrento, all’altezza della stazione di Meta, un MetroStar di ultima generazione (ma comunque risalente al 2008). Intorno alle 23 le luci si sono spente e il treno si è fermato: logico il panico dei viaggiatori, la maggior parte turisti, come testimoniato dal video diffuso dalla pagina facebook “Circumvesuviana. Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti”.

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Circumvesuviana, il lido è un miraggio: nuovi guasti e corse... I TRASPORTI Circumvesuviana, niente corse da Napoli a Poggiomarino: poco personale I TRASPORTI Eav, l'idea della Regione: «Al personale contratto...

Gli increduli turisti hanno chiesto spiegazioni, manifestando il loro disappunto. Il personale, sfoggiando peraltro un inglese invidiabile, ha rassicurato i passeggeri, che sono scesi alla stazione di Meta: qualcuno ha preso un bus, altri hanno aspettato la corsa successiva, arrivata mezz'ora dopo.