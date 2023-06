Circumvesuviana, la circolazione torna regolare: risolti i problemi del treno in avaria

Liberati i binari dal treno in avaria: torna regolare la circolazione lungo le linee della Circumvesuviana.

Lo fa sapere l'Ente Autonomo Volturno, società che gestisce tra le altre le linee vesuviane, che in una nota spiega come «risolti i problemi tecnici, la tratta tra Napoli e Torre Annunziata è ripristinata».

La circolazione riprende sulla linea per Sorrento, anche se permangono al momento i disagi per gli utenti, tanto che il treno delle ore 7,30 da Napoli per Sorrento, è partito dalla stazione di Porta Nolana con circa 30 minuti di ritardo.