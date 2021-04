Circum, riapre dopo un anno e mezzo la stazione S. Antonio a Torre del Greco

Dopo oltre un mese e mezzo di chiusura, da lunedì 26 aprile tornerà fruibile ai viaggiatori la stazione Sant'Antonio della Circumvesuviana. E' quanto comunica il direttore Infrastrutture dell'Ente autonomo Volturno Giancarlo Gattuso in una nota indirizzata al sindaco di Torre del Greco Giovanni Palomba, città nella quale ricade la fermata.

APPROFONDIMENTI LA VIOLENZA Ucciso a Torre Annunziata per un parcheggio, arrestati i quattro... L'EPIDEMIA Isole Covid free, vaccinazione di massa più vicina: il... L'EPIDEMIA Covid a scuola, nuovi contagi a Napoli ed è boom di classi in... L'EPIDEMIA Long Covid, ansia e vuoti di memoria: ecco l'ultima battaglia di...

Come fanno sapere dal Comune vesuviano, «la riconsegna della stazione all'utenza giunge al termine di lavori di riqualificazione e recupero della struttura, così come concordato con l'amministrazione comunale nel corso della riunione convocata dal sindaco lo scorso 9 marzo». «Siamo riusciti - le parole del primo cittadino - a rispettare la tabella di marcia prefissata e concordata con i dirigenti Eav, ai quali va il mio ringraziamento per il lavoro svolto. La riapertura, il prossimo lunedì, della stazione di Sant'Antonio, coincide perfettamente anche con la piena ripresa delle attività scolastiche in presenza e agevolerà lo spostamento di tanti studenti. Col buon senso di tutti siamo riusciti a restituire l'efficienza di un servizio alla nostra comunità».