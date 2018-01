Circumvesuviana, dopo dieci anni tornano a correre i «Metrostar»

Sabato 27 Gennaio 2018, 08:44 - Ultimo aggiornamento: 27-01-2018 08:44

Sui binari della Circumvesuviana, ben dieci anni dopo la loro consegna ufficiale all’azienda, tornano a viaggiare con regolarità i MetroStar, i treni di ultima generazione che tanti problemi hanno causato. Ed è ormai da un anno che succede, con il picco record registrato ieri. Dal 2008, una serie di difficoltà tecniche hanno sempre bloccato la loro disponibilità: per un periodo ne hanno funzionato soltanto 3, su 26 in totale. E la loro assenza, aggiunta agli altri guai dell’azienda, ha contribuito non poco a generare il disastroso servizio degli anni recenti, fatto di disagi, ritardi, soppressioni, incidenti. Vederli così, nuovissimi ma fermi ed inutili, mentre tutto intorno la ferrovia era allo sfascio, ha spesso suscitato indignazione tra i viaggiatori.Ora si chiude un capitolo, grazie anche ad una transazione firmata nel 2016 tra Eav ed AnsaldoBreda – Firema, l’associazione temporanea di impresa che ha costruito i mezzi: 28 milioni alle società per mettere una pietra sopra a vecchi crediti e aggiustare i MetroStar, passati nel frattempo da 26 a 21 perché 5 distrutti da gravi incidenti.Inoltre, Eav ha ritirato il contenzioso, aperto nel 2013.I termini della transazione hanno pure insospettito l’Anac di Cantone e la guardia di finanza, che hanno effettuato una serie di controlli, ma De Gregorio la difende e ieri, con 19 treni in circolazione, ha spiegato: «Se non avessimo firmato una coraggiosa transazione nel 2016, stamattina non avremmo in circolazione 19 treni Metrostar ed avremmo dovuto chiudere la Circumvesuviana in attesa della risoluzione in tribunale del contenzioso. Il servizio, che oggi è insufficiente con 60 treni, sarebbe stato impossibile con 41 treni. Firmare quella transazione era un atto dovuto, ci voleva un po’ di coraggio ma era assolutamente necessario. Abbiamo effettuato prove, verifiche ed analisi documentali che non lasciavano intravedere né una conclusione rapida della vicenda, né un esito certo circa l’attribuzione delle responsabilità. Ad un certo punto la direzione Eav si è trovata davanti ad un bivio: ricercare un accordo transattivo, assicurando al servizio in tempi brevi i Metrostar, oppure proseguire nel contenzioso dagli esiti incerti e lunghi, con pesanti e negative ripercussioni sul servizio ferroviario. Noi abbiamo scelto l’accordo ed ora i risultati si vedono». «Oggi - ha concluso - nel pieno rispetto di quanto concordato, sono stati ripresi tutti i Metrostar della flotta e circolano mediamente 19/20 Metrostar al giorno, il che ci consente di rispettare il programma di esercizio previsto dal Contratto di Servizio in vigore con la Regione Campania».In effetti, da diversi giorni ormai le corse non vengono più soppresse: ci sono stati guasti che hanno causato rallentamenti e interruzioni momentanee lungo le sei tratte, ma l’inferno degli anni passati sembra essere alle spalle. Restano altri nodi da sciogliere sul fronte dei treni: si attendono quelli oggetto di revamping, cioè di ristrutturazione. Sono 12 e li sta realizzando Euromaint, un’azienda con sede a Lipsia. In Campania ne aspettavano un paio già a fine anno, ma dalla Germania hanno fatto sapere che ci vorrà ancora tempo: forse aprile. Lo slittamento non fa piacere all’attuale governance Eav, che peraltro non ha gestito l’affidamento dei lavori, avvenuto molti anni fa, ma anche qui un contenzioso legale viene visto come una extrema ratio perché rischierebbe di procrastinare ancora di più i tempi di consegna. Si è deciso di attendere, dunque. E nel frattempo fare pressione sui tedeschi applicando penali e controllando periodicamente lo stato di avanzamento del cantiere. Poi ci sono i treni promessi dal governatore Vincenzo De Luca: 44 in tutto, con gare al via già dalle prossime settimane. Prove tecniche di normalità.