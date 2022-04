Circum, ragazzo investito dal treno mentre attraversa i binari: è in ospedale

È sceso dalla banchina e voleva arrivare all’altra parte della stazione attraversando i binari, ma proprio in quel momento è passato il treno che non è riuscito ad evitarlo: un giovane di 20 anni è ricoverato ora in ospedale dopo essere stato investito da un convoglio della Circumvesuviana. Il fatto è avvenuto ieri sera, poco prima delle 19, all’altezza della stazione di via Del Monte, località Torre del Greco.

Il ragazzo ha riportato ferite alle gambe ed è all’Ospedale del Mare, le sue condizioni sono considerate gravi. Il treno che lo ha investito è il direttissimo della linea Napoli – Sorrento, che non effettua la fermata a via Del Monte: appena ha visto il passeggero attraversare i binari, il macchinista ha provato a frenare ma non ha potuto evitare l’impatto. Dalle immagini delle telecamere di sorveglianza di Eav, già visionate anche dai poliziotti del commissariato di Torre del Greco, che stanno indagando sull’episodio, si vede il ragazzo che non riesce a salire sul marciapiede dopo aver attraversato i binari e il treno prenderlo alle gambe.