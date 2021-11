Sono stati ancora una volta costretti a scendere dal treno e a proseguire il loro cammino sui binari i passeggeri della Circumvesuviana, alle prese con l'ennesimo guasto a un convoglio che ha causato l'interruzione della corsa. Il fatto è accaduto poco prima delle le 8: il treno in partenza da Sarno e diretto a Napoli si è fermato qualche metro prima della stazione di Terzigno.

APPROFONDIMENTI ITALIA Circumvesuviana, guasto al treno: passeggeri di nuovo sui binari I TRASPORTI La Circum riparte dopo le proteste: «Un miracolo, torna tutto... IL CASO Nola, romeno minaccia un controllore della Circumvesuviana: denunciato I TRASPORTI Circum, disagi tra pendolari e studenti e il sindaco di Scafati:...

Non sono note le cause dell'avaria, anche se alcuni viaggiatori riferiscono di aver visto del fumo ed un principio di incendio. Certo è che la corsa non è proseguita: il capotreno ha tirato fuori una scaletta ed ha fatto scendere gli utenti, che a piedi hanno raggiunto la stazione di Terzigno.

Da lì, un altro treno ha prelevato i pendolari e li ha portati a destinazione, seppure con un ritardo notevole, superiore ai 40 minuti, come spiega la stessa Eav. L'episodio ha, ovviamente, causato disagi anche alle altre corse della stessa linea, con soppressioni e limitazioni.