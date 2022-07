Incendio a ridosso dei binari: interrotta una tratta della Circumvesuviana. Ad annunciarlo è l'Ente Autonomo Volturno che fa sapere come la linea interessata dalla temporanea interruzione sia quella che da Napoli porta a Baiano.



Più precisamente, come scrive nel comunicato al riguardo l'Eav, «i treni in partenza da Napoli limitano e ripartono da Saviano» mentre «i treni in partenza da Baiano limitano e ripartono da Nola»