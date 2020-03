Virus a Napoli, catena anti-contagio su treni Eav: macchinista aggredito da passeggero

Una catenella installata nei pressi del vagone che porta alla cabina di guida per dividere il macchinista dal viaggiatore. Questo l'accorgimento adottato sui treni Eav per impedire il contagio da coronavirus al personale. A un viaggiatore al terminal di Porta Nolana della Circumvesuviana, però, la catena divisoria non è andata giù: ha avuto un diverbio con un macchinista e poi lo ha colpito con una capocciata, prima che intervenisse il personale a fermare l'aggressore. L'identico episodio è capitato in mattinata sui treni della Circumflegra, ma il sangue freddo del macchinista in quel caso ha evitato la lite. Durissimo il commento del presidente Eav Umberto De Gregorio: "Un troglodita. Non capiscono che tutelare i dipendenti vuol dire tutelare il servizio" © RIPRODUZIONE RISERVATA