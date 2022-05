Circumvesuviana, chiuse le biglietterie: ma più convogli per Sorrento

Aumentano i controlli e le corse, chiudono in parte le biglietterie, con decine di stazioni che resteranno senza presidio dal pomeriggio fino a sera. Buone e cattive notizie per i viaggiatori della Circumvesuviana. Eav, infatti, ha annunciato un incremento, nei giorni festivi, dei treni a tripla composizione (cioè con tre vagoni) lungo la linea NapoliSorrento: passeranno dagli attuali 14 a 28. Un modo per risolvere i problemi di affollamento...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati