Circumvesuviana, saltano altre dieci corse

Arrivano altre soppressioni in Circumvesuviana: otto corse nei giorni feriali e due in quelli festivi spariscono dall'orario di esercizio fino a contrario avvis. Lo rende noto la stessa Eav, che spiega: «Atteso un esponenziale aumento improvviso dello stato di morbilità (dovuto anche – ma non principalmente - all’innalzarsi di casi covid) del personale viaggiante, perdurando quindi le difficoltà in termini di disponibilità di personale viaggiante sulle linee vesuviane, ad integrazione di quanto già disposto, si dispone a partire dal 2 luglio 2022, e fino a contrario avviso, un’ulteriore riduzione del servizio ferroviario con la soppressione delle seguenti corse». Saltano, dunque, quattro corse lungo la Napoli-Poggiomarino, due lungo la Napoli-Ottaviano-Sarno, due sulla Napoli-Nola-Baiano e altre due su quest'ultima linea ma solo i giorni festivi.

APPROFONDIMENTI DISASTRO TRASPORTI In Circum da Napoli a Sorrento: «Caos e ritardi, il solito... L'INTERVISTA Circumvesuviana, intervista al macchinista: «Non siamo dei... I TRASPORTI Caldo a Napoli, binari della Circumvesuviana roventi e i treni sono...

Il provvedimento si aggiunge a quello dei giorni passati, quando fu rimodulato l'orario a causa dell'indisponibilità del personale a fare lo straordinario.

Intanto, sul fronte politico è il consigliere regionale e presidente della commissione trasporti Luca Cascone ad attaccare: «Quello che sta accendendo in Eav è vergognoso, per colpa di irresponsabili che approfittano di ogni escamotage per evitare di svolgere il proprio lavoro, penalizzando il servizio, gli utenti ed i turisti. Per fortuna ci sono sindacati e lavoratori corretti ed è con loro che l’azienda deve subito trovare un accordo ragionevole. Ma ancora più vergognosa è la speculazione politica che alcune forze politiche stanno mettendo in campo, sovrapponendo becere trattative sindacali a scelte programmatiche».