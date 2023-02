Torna l'incubo del "materiale rotabile" in Circumvesuviana. Anzi, della sua assenza. L'assenza, cioè, di un numero sufficiente di treni a disposizione per garantire un servizio almeno decente alle decine di migliaia di pendolari che ogni giorno si riversano sulla rete ferroviaria che collega Napoli a buona parte della provincia, oltre che a zone dell'avellinese e del salernitano. Ieri sono state cancellate sei corse, dalla mattina fino al pomeriggio: quattro lungo la tratta Napoli-Sarno e altre due lungo quella che dal terminal di Porta Nolana va a Poggiomarino. In serata altri problemi: ritardi e rallentamenti dei treni all'altezza di Castellammare per un guasto sulla linea.

Ma tutta la giornata è stata caratterizzata da ritardi e vari disservizi. Quello più significativo ha riguardato un treno che, partito da Napoli, si è fermato pochi minuti dopo alla stazione di San Giovanni a Teduccio. Qui è stata riscontrata un'avaria, che ha costretto macchinista e capotreno a far scendere tutti i passeggeri, in attesa di un altro convoglio che sostituisse quello danneggiato. Come spesso accade, le foto delle centinaia di viaggiatori che si sono riversati sulla banchina di San Giovanni per passare dall'altra parte attraverso la sopraelevata hanno fatto il giro dei social: la pagina satirica Guida alle soppressioni e ai misteri irrisolti ha accolto gli strali dei cittadini, infuriati per l'ennesimo guasto. Ad andare in tilt sarebbe stato il sistema dei freni, che si è bloccato e non ha consentito il normale proseguimento della circolazione. Si tratta di un problema che sta caratterizzando gli ultimi giorni in Circumvesuviana: le basse temperature fanno ghiacciare i binari e a risentirne sono le rotaie e l'impianto frenante, che in alcuni treni è piuttosto vetusto. Proprio perchè i vagoni sono vecchi, i tempi della manutenzione in officina si allungano: di qui la mancanza di mezzi a disposizione e le soppressioni, che peraltro si sono verificate anche nei giorni passati.

Sempre ieri, per cercare di evitare che le soppressioni fossero molte, i tecnici di Eav hanno deciso di far partire corse a una sola composizione: il vagone era uno solo, quando solitamente sono due o anche tre. È accaduto, per esempio, col treno che intorno alle 10 è partito da Napoli per Poggiomarino. Intanto tiene banco anche il dibattito innescato dal presidente Umberto De Gregorio che in una riflessione inviata a Il Mattino ha affrontato le varie questioni della mobilità in Campania e nell'area metropolitana di Napoli in particolare: «Le cause dei problemi sono spesso complesse, strutturali, antiche, nascoste, non in superficie, e per cambiare le cose occorre andare a fondo ai problemi», ha scritto tra l'altro il manager, ribadendo il concetto delle responsabilità del passato, spesso portato avanti dagli attuali vertici Eav per spiegare i disagi del presente. De Gregorio aggiunge che «anche il presente ha le sue responsabilità», ma per i sindacati il suo ragionamento è condivisibile solo in parte: «Dire che gli attuali amministratori non siano responsabili è una mezza verità. Se il direttore di un'azienda è stato nominato da poco probabilmente è quasi vero, ma se un dirigente sta al vertice di una società da più di cinque anni, e i problemi sono sempre gli stessi, e allora i casi sono due: o ha grosse responsabilità perché non è riuscito a rilanciare l'azienda, oppure non ha ricevuto i fondi necessari per farlo dall'ente proprietario, in questo caso dalla Regione Campania», dice Gennaro Conte, segretario nazionale di Orsa Trasporti, mentre Alfonso Langella, segretario regionale della Cisl Trasporti, argomenta: «Sono d'accordo con De Gregorio, ma agli amministratori di oggi chiediamo comunque concretezza e capacità di compiere scelte coraggiose, altrimenti si rischia di fare gli stessi errori del passato».