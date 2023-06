Turni da incastrare, treni e strutture fatiscenti stanno facendo slittare l'avvio del nuovo orario della Circumvesuviana sulla linea Napoli-Sorrento voluto, con l'ok dei sindaci della Costiera, per favorire il flusso dei turisti. Il nuovo programma di esercizio doveva partire entro i primi dieci giorni di giugno (come preannunciato da un comunicato della stessa Eav), invece prenderà il via a luglio, peraltro in via sperimentale.

In realtà, anche quella di luglio non è una data certissima: martedì l'azienda si incontrerà con i sindacati e proverà a fare dei passi avanti nella composizione dei turni. Non ci sono contrasti all'orizzonte tra governance e lavoratori, quanto piuttosto una certa difficoltà a trovare una sintesi, anche perché il nuovo orario presenta delle novità significative, destinate a mutare le abitudini di viaggiatori e dipendenti. In pratica la linea per Sorrento verrà divisa in due. Dal terminal di Porta Nolana partiranno ogni 36 minuti treni per Sorrento che salteranno tutte le fermate intermedie tra Napoli e Torre Annunziata, mentre da Torre Annunziata a Sorrento faranno tutte le fermate.

In questo modo i treni eviterebbero di caricare i passeggeri da Napoli a Torre Annunziata e il viaggio sarebbe quindi più veloce. Sulla stessa linea, ogni 18 minuti, verranno introdotti dei treni/navetta tra Napoli e Torre Annunziata, con tutte le fermate. Chi, dunque, da alcune fermate intermedie come Ponticelli, San Giorgio, Portici o Ercolano vuole andare a Sorrento dovrà cambiare treno a Torre Annunziata, che pur essendo una stazione piuttosto vecchia diventerà un hub importante. Chi invece da queste località vuole andare a Napoli avrà un treno ogni 18 minuti.

Le fermate della costiera vesuviana sono però servite in parte anche dalla linea per Poggiomarino e dalla navetta che passa per il Centro direzionale. Verranno, invece, ancora penalizzati i pendolari delle linee per Ottaviano e Nola, dove tutt'ora può passare anche oltre un'ora tra un treno e l'altro. Anche su queste linee i sindacati hanno chiesto garanzie, con Gennaro Conte dell'Orsa che ricorda che «la Circum è un servizio per tutti, non solo per i turisti» e Giuseppe De Rosa della Cisl che aggiunge: «Siamo in attesa di notizie certe, nonostante manchino pochi giorni alla partenza del nuovo orario». Ieri, per due ore, circolazione sospesa tra Poggiomarino e Scafati per un guasto.