Circumvesuviana, stop alla circolazione dei treni: fiamme vicino alla stazione di Santa Maria del Pozzo

Un incendio in prossimità della stazione di Santa Maria del Pozzo impedisce la regolare la circolazione dei treni: interrotte due tratte della Circumvesuviana. A comunicarlo è l'Ente autonomo Volturno, l'azienda di trasporti che gestisce anche il trasporto delle linee su ferro. In una nota infatti fa sapere che «causa incendio nelle adiacenze della fermata di Santa Maria del Pozzo, per cause indipendenti da Eav, la circolazione sulle linee ferroviarie Napoli-Poggiomarino e Napoli-Sorrento è momentaneamente interrotta».

APPROFONDIMENTI I TRASPORTI Intralcio sui binari, si ferma la Circumtra Terzigno e Poggiomarino L'INCIDENTE Circumvesuviana, treno investe e uccide 57enne a Ercolano: linea... I TRASPORTI Circumvesuviana, la burocrazia frena i concorsi: tre selezioni ma...

I treni provenienti da Sorrento e Poggiomarino al momento dunque limitano la corsa a San Giorgio a Cremano.