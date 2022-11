Circumvesuviana, assalto ai controllori nel Napoletano: ferita poliziotta

Hanno agito in pochi minuti, bloccando il treno e costringendo il personale Eav a chiamare le forze dell'ordine. Appena qualche ora dopo sono stati visti scorrazzare sulla stessa linea, indisturbati. Di certo, la gang ha dato vita a una brutale aggressione ai danni dei lavoratori della Circumvesuviana: insultati, presi a calci e sputi solo perché avevano cercato di controllare se avessero il biglietto. Ad aiutare i controllori Circum per fortuna ci ha pensato una poliziotta che aveva appena finito il turno in commissariato e che è intervenuta, riportando anche qualche ferita.

È accaduto ieri mattina in Circumvesuviana, lungo la linea che da Napoli porta a Baiano passando per Nola. Nel treno 8065 partito dal terminal di Porta Nolana alle 6,26 c'era anche la squadra di controllori che Eav da tempo sta facendo girare lungo tutte le tratte, proprio con l'intento di individuare e stanare coloro che non pagano il biglietto. Gli ispettori erano in quattro e si sono divisi: due hanno fatto le verifiche dei ticket nel vagone di coda e altri due davanti. Proprio questi ultimi a un certo punto si sono imbattuti in quattro giovani, tutti intorno ai vent'anni: hanno chiesto loro di esibire il biglietto, ma si sono rifiutati e anzi hanno cominciato a reagire. I controllori sono stati bersagliati da sputi, spintoni, qualche schiaffo. I quattro balordi erano più giovani e più forti, e a un certo punto i lavoratori Eav hanno temuto il peggio. Ci ha pensato la poliziotta a riequilibrare in parte le cose: ha notato la scena, si è qualificata ed è intervenuta per bloccare la furia degli assalitori. Nel frattempo, il treno si è fermato alla stazione di Salice, territorio di Casalnuovo e come prescrive il regolamento in casi del genere, il macchinista ha aperto le porte e ha chiamato le forze dell'ordine. I malviventi sono scesi e hanno fatto perdere le proprie tracce. Il treno è poi ripartito con circa mezz'ora di ritardo e ha terminato la corsa a Baiano. La poliziotta, che ha raccontato ai controllori di aver terminato il turno in un commissariato napoletano e di essere in procinto di tornare a casa, ha riportato delle ferite non gravi, mentre i dipendenti della Circumvesuviana non si sono fatti refertare in ospedale, ma hanno regolarmente relazionato all'azienda sull'accaduto. La stessa squadra di controllori ha poi raccontato di aver rivisto i quattro energumeni salire sul treno a Scisciano e scendere a Nola nell'arco della stessa mattinata, segno che hanno probabilmente proseguito le loro scorribande sui vagoni.

Le aggressioni ai danni del personale del trasporto pubblico locale continuano a rappresentare un problema e spesso i dipendenti della Circumvesuviana sono costretti a fare i conti con episodi del genere. Per fortuna, la presenza di telecamere di sorveglianza sui treni e nelle stazioni e un maggior coordinamento con le forze dell'ordine sta facendo diminuire il dato: nel 2021 le aggressioni al personale sono calate del 29% rispetto all'anno precedente